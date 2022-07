Serie D, calciomercato: Luparense, ecco gli under Milan e Bia

Dopo gli acquisti grandi firme in mediana e in attacco, la Luparense, una delle grandi favorite del campionato di serie D girone C, blinda la porta e la difesa con la forza e l'energia della gioventù. Tra i pali arriva dal Vicenza il classe 2003 Alberto Milan, originario di Cittadella e cresciuto calcisticamente nelle giovanili granata, con esperienze a Roma e Torino negli ultimi due anni e presenze in Under 15 e 16 azzurra.

Per quanto riguarda la retroguardia è un nuovo giocatore dei Lupi Leonardo Bia. Classe 2002, cresciuto nella Cremonese, squadra della sua città, ha debuttato in Serie B nel 2020/2021 con la maglia grigiorossa. L'anno scorso tra Lecco e Crema (in serie D), tanta esperienza utile per il salto di quest'anno al Casée.

Altri due acquisti per mister Zironelli, molto soddisfatto e felice del mercato sontuoso del presidente Zarattini. Ora la parola al campo, con la consapevolezza che i rossoblu quest'anno fanno sul serio per arrivare tra i professionisti.