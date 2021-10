Serie D, girone C: il punto sulla quarta giornata di campionato

Casella zero nelle reti subite per Luparense e Campodarsego. È sicuramente questa la notizia più importante della domenica appena trascorsa per le squadre militanti nel girone C della Serie D. Arzignano primo in classifica, ma già domenica atteso da un appuntamento estremamente complesso, come la trasferta a Porto Tolle, contro il Delta, mentre la Luparense può cercare di accorciare con un impegno, almeno sulla carta, meno probante: lo Spinea ultimo in classifica.

Sinora gli uomini di Zanini hanno mandato in rete ben 6 giocatori in sole quattro giornate. Sinonimo di una rosa profonda, con tante soluzioni offensive e non solo. Cardellino e Rabbas comandano con 2 reti, mentre con una, oltre ai bomber Rivi e Raimondi, ci sono i difensori Ruggeri e Zanella. Gioventù e difesa al potere.

Anche il Campodarsego ha reagito come si aspettava coach Masitto. Una prestazione pragmatica, coriacea, da squadra gagliarda che sa che cosa vuole da questo campionato, contro una delle corazzate del girone, l'Union Clodiense. Il clean sheet ottenuto al Ballarin è più di una stella al merito. È una dichiarazione di intenti. Nel prossimo turno contro l'Ambrosiana, la ghiotta occasione di mettere altro fieno in cascina per un campionato da autentica mina vagante del girone.

E arriviamo all'Este, forse la squadra padovana più in difficolta nelle prime due giornate, ma nettamente in ripresa in questi ultimi 180 minuti disputati. Merito di Javi Boix, autentico fromboliere dell'area di rigore, in grado di realizzare tutte le reti dei giallorossi in questo campionato. Dalla sua condizione fisica passeranno gran parte delle fortune dell'annata della compagine guidata da coach De Mozzi.