Serie D, girone C: risultati e classifica della 5°giornata

Il quarto gol consecutivo di Bangal e De Cerchio fanno volare la Luparense al terzo posto in classifica, vittoriosa fuori casa contro il Mori Santo Stefano. Colpaccio dell'Este sull'Union Clodiense, ex capolista, grazie ad un gol di capitan Caccin, mentre ancora un pari in casa per il Campodarsego contro il Monte Prodeco