Verso Padova-Mantova: Torrente con un Tordini in più e la spinta dei 6000 dell'Euganeo

Sale la febbre da Padova-Mantova, big match della prima giornata del girone di ritorno in programma lunedì 8 gennaio alle 20:30 allo Stadio Euganeo. Secondo i dati forniti dalla società padovana, sono 3.415 i biglietti venduti per la gara, 442 dei quali nel settore Tribuna Est Nord, 237 nel settore Tribuna Ovest Nord, 916 dei quali nel settore ospiti. Il dato dei tifosi paganti, unitamente agli abbonamenti stagionali, danno un dato complessivo delle presenze vicino alle 6.000 persone, precisamente 5.859.

Stadio verso il record stagionale, giorni febbrili per quanto riguarda la preparazione delle due squadra, tanto per Torrente quanto per Possanzini. Il primo ha finalmente a disposizione il sostituto di Russini, quel Mattia Tordini proveniente dal Lecco che già fa sognare i tifosi della Fattori, mentre in casa lombarda è di queste ore la firma dell'esperto centrocampista Francesco Bombagi dal Catanzaro. Due profili provenienti dalla B, pronti a rispondere presenti alle chiamate dei loro nuovi tecnici. Per Tordini, dopo i primi allenamenti biancoscudati di fine e inizio anno, giovedì 4 gennaio ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione al Centro Sportivo Memo Geremia.