Calcio, il Padova torna a sorridere: colpaccio esterno, a Novara finisce 1-3

Finalmente: dopo cinque partite il Padova torna a vincere, battendo 1-3 il Novara nella sfida valevole per la 29esima giornata del campionato di serie C.

La cronaca

Il Padova parte subito all'attacco, portandosi in vantaggio dopo dodici minuti grazie al baby-prodigio Vasic, che raccoglie l'assist in area di un caparbio Crivello e dopo essersi liberato di un difensore trafigge Pelagotti con un destro in controtempo. I padroni di casa potrebbero subito pareggiare i conti, ma il bomber Gonzalez manca clamorosamente la porta da pochi passi. Nella ripresa i biancoscudati si mostrano subito propositivi, trovando il raddoppio al minuto 51 con l'ex di turno Bortolussi, che di prima intenzione gonfia la rete monetizzando al meglio l'azione personale di Franchini. Il Novara rimane in 10 causa espulsione di Tentoni, il Padova sfiora lo 0-3 ancora con Bortolussi, che si vede negare la gioia della doppietta personale dall'incrocio dei pali, e per la legge del "gol sbagliato gol subito" i piemontesi accorciano le distanze con Galuppini, che approfitta di un rinvio errato di Donnarumma insaccando da 40 metri sfruttando la porta vuota. La paura per i tifosi biancoscudati dura comunque poco: Vasic sale nuovamente in cattedra, manda a spasso i difensori novaresi e serve Russini, il cui destro a giro regala il tris al Padova, che può tornare a esultare per i tre punti conquistati.