Calcio, il Padova torna a vincere all'Euganeo: secco 2-0 al Sangiuliano

Successo per i biancoscudati nella sfida valevole per la terzultima giornata del girone A di serie C: nella ripresa prima Bortolussi sblocca il risultato di tacco, e quindi Liguori raddoppia su calcio di rigore