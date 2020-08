Cricket, le padovane fanno tre su quattro. E domenica c'è il derby

Con tre vittorie su quattro partite, la prestazione delle due squadre padovane impegnate domenica nella seconda giornata del “girone E” (quello triveneto) del campionato italiano di cricket è stata davvero ottima. Il Royal Padova di Manoj Rodrigo ha vinto sul campo di via Andalusia sia gara 1 che gara 2 contro i vicentini del Lonigo. Con questo doppio successo il Royal balza in testa ad un girone sin qui equilibratissimo. Una vittoria e una sconfitta invece per il Padova Cricket Club che sul campo adiacente allo stadio Euganeo ospitava il Trentino, già campione d’Italia nel 2011, 2013 e 2016. Decisivo, nel successo patavino il giovanissimo Kosala Warnakulasuriya, all’esordio con la squadra senior.

Stracittadina

Sebbene sia il Trentino che il Venezia (che domenica ha riposato) siano ancora in corsa, è probabile che la stracittadina fra le due compagini padovane prevista il 16 agosto possa rivelarsi determinante per il primo posto finale del girone che vale l’accesso ai quarti di finale.

Gara 1: Lonigo 131/9 (20) perde da Royal Padova 132/3 (16.4)

Gara 2: Lonigo 154/7 (20) perde da Royal Padova 155/7 (19.5)

Gara 1: Padova 104 (17.6) perde da Trentino Aquila 107/5 (19.3)

Gara 2: Padova 206/5 (29) batte Trentino Aquila 136 (16.5)