Due equipaggi di Abano al memorial Bettega di rally

Due equipaggi di Abano prenderanno parte nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio alla coppa Attilio Bettega, rally internazionale di regolarità di auto storiche. Il rally, un piccolo Montecarlo, partirà da Bassano e, dopo aver transitato nei vari paesi dolomitici, farà ritorno proprio nella cittadina bassanese. A bordo dei due bolidi ci saranno Fabio Legnaro, noto titolare dei ristoranti Da Ballotta di Torreglia e Osterie Meccaniche di Abano, oltre che del Grand Hotel Terme di Montegrotto (con lui il navigatore Claudio Rosina), e Marcello Bernardi, rallista padovano con a fianco la nipote Valentina. Legnaro sarà a bordo di una Alfa Romeo Gt del 1973, mentre Bernardi di una Porsche 944 del 1984. La gara prenderà il via alle 13.30 di sabato e si concluderà verso le 2 di notte di domenica con le premiazioni alle 10. Parteciperanno 60 equipaggi provenienti da tutta Europa. Le auto partiranno ogni minuto e sono previste sette prove speciali a media. La media richiesta deve essere 46 km/h. Poi c’è il trasferimento: in totale le auto dovranno percorrere ben 360 km tra Veneto e Trentino Alto Adige, toccando 50 paesi.

«Non c’è tempo da perdere, non ci sono soste e bisogna quindi essere concentrati e correre”, spiega Fabio Legnaro, quasi 62enne. “Bisogna rispettare i limiti di velocità nei trasferimenti. In caso di multa si viene squalificati dalla competizione. Vincerà chi avrà mantenuto la media migliore e quindi bisogna stare attenti a non correre troppo e a non andare troppo piano. In questi casi sono previste anche delle penalità». Per Legnaro è un ritorno alle gare. «Ho corso tra il 1990 e il 1995 e ora ho deciso di tornare alla guida. Ho dovuto rifarmi i permessi. Credo sia arrivato il momento di tornare ai rally. Voglio fare anche il Tuscan in Toscana, il Targa Florio, il rally Panda 4x4 nel deserto del Marocco, il rally di auto storiche di Montecarlo. Ogni anno vorrei riuscire a correre 5-6 gare. Pensate che ho 25 auto storiche da collezione». Fondamentale sarà il ruolo del pilota-navigatore. «Serve fiducia. Il navigatore, in questo caso Claudio Rosina, 57enne di Montegrotto, ha il compito di controllare la velocità, indicare i percorsi, seguire i parametri tecnici. E fondamentale saranno anche i meccanici che ci seguiranno».

Per Marcello Bernardi, 67 anni, di Abano, sarà l’ennesima gara. Un centinaio le coppe conseguite da Bernardi, che ha una collezione di una decina di auto storiche. «Ho sempre coltivato questa passione», dice Bernardi, da due anni in pensione ed ex titolare di un’azienda di materiale ferroso. «Le auto sono per me una malattia che cerco di coltivare ora maggiormente, dopo la pensione. Mi piacerebbe correre quest’anno il campionato italiano. L’età non mi ferma e, anzi, sono riuscito a contagiare anche la mia nipote, Valentina Malatesta, di 24 anni, che è alla prima esperienza con me come navigatore. E’ molto tesa, perché teme di non essere all’altezza. Il mio compito è quindi quello di tranquillizzarla. Sono certo che saremo una coppia formidabile». Per la cronaca, ci sarà anche un equipaggio di Montegrotto, capitanato da Maurizio Pescarin, alla guida di una Opel Kadett Gte.

Oltre ai membri degli equipaggi alla conferenza stampa di presentazione erano presenti: Albertin Motors - preparatori dei mezzi – con Gianni e il figlio Alberto che hanno l’officina a Torreglia; il club che iscrive gli equipaggi alla gara, Club 91 con sede a Rovolon ed il suo presidente Daniele Martinelli (ci saranno i meccanici che faranno assistenza durante la gara, Za Cardi Andrea e Lorenzo Favaro; Jonni Marconato, il supporto tecnico dei piloti; Matteo Marconato di Tutto Pneus per il supporto gomme e assetti; Nicola Benin, pilota preparatore di Abano; per la Polisportiva di Montegrotto il segretario Fermalino Moressa e il socio fondatore Bruno Marchi ex grande pilota rally; supporter e appassionati Ivano e Loris Breggie di Monselice del club 91; Fabio Barison presidente del Fava club Autostoriche. Ci sono stati anche rappresentanti dell’amministrazione comunale di Abano e del mondo alberghiero e della ristorazione.