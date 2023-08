Egonu, buona la seconda: bella prestazione nel secondo match degli europei

Le azzurre della pallavolo femminile italiana hanno vinto 3-0 contro la Svizzera con il ritorno di Paola Egonu, che ha contribuito con attacco, muro e battuta. Stasera si deciderà chi vincerà il girone, poi le azzurre sfideranno Bosnia e Croazia. Dopo il facile successo contro la Romania all’esordio, le ragazze allenate dal Ct Mazzanti battono per 3-0 anche la Svizzera nel secondo incontro del girone B (parziali di 25-14, 25-19, 25-13). Ancora titolare Antropova al posto di Egonu, per l’ex Vakif arrivano però i primi punti dell’Europeo.

La Egonu dopo un esordio un po' così, si è subito ripresa e ha avuto un ruolo importante in tutti e tre i set entrando per il doppio cambio e dando il suo contributo in attacco, a muro e anche in battuta. Ancora non si è vista la formazione che prevede la presenza delle due punte di diamante in contemporanea e in pianta stabile ma la cosa è nell'aria e si è capito proprio nel match con le svizzere. Stasera ancora a Monza dove si registra di nuovo il tutto esaurito, alle 21,15 la sfida contro la Bulgaria di Micelli. La partita si potrà vedere in diretta sia sulla Rai che su Sky e deciderà chi vincerà il girone.