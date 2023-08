Europei di volley: Paola Egonu torna azzurra nella splendida cornice dell'Arena di Verona

Paola Egonu torna a vestire la maglia della nazionale della nazionale, e lo fa nella straordinaria cornice dell'Arena di Verona che torna dopo oltre 35 anni ad ospitare una partita di volley: l'ultima volta accadde il 23 maggio del 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La sfida inaugurale, dove l'Italia del volley femminile si troverà di fronte la Romania, sarà trasmessa da Rai 3 dalle ore 20. Le azzurre disputeranno la fase a gironi in Italia, poi dipendera' dal piazzamento. In caso di passaggio del turno, una sede probabile potrebbe essere Bruxelles.

La Nazionale italiana è detentrice del titolo continentale che aveva vinto anche nel 2007 e 2009. può contare sia sul ritorno in maglia azzurra dell'opposto Paola Egonu, la star di questi europei, e sull'innesto della sua collega di ruolo Ekaterina Antropova che solo pochi giorni fa ha ottenuto la cittadinanza italiana. La prima fase dell'Italvolley femminile proseguira' al PalaRuffini di Torino per le sfide contro la Bosnia&Erzegovina (martedì 22 alle ore 21) e Croazia (mercoledì 23 alle 21).

Paola Egonu torna in nazionale dopo che la straordinaria pallavolista italiana, in seguito alle pesanti offese ricevute lo scorso anno, aveva preso la decisione di non indossare più la maglia azzurra. Una decisione, quella di tornare indietro sui suoi passi, che fortunatamente, sotto tutti i punti di vista, non può essere che una buona notizia.