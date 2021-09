Finali nazionali tennis a squadre: Plebiscito piazza due squadre

Nello scorso weekend tre i suoi team impegnati nel girone di Macroarea Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Alto Adige) valido per le qualificazioni alle Final Eight Nazionali per la conquista degli scudetti di categoria

Nel weekend a Vighizzolo d’Este si è svolto il rodeo Open, maschile e femminile, sotto la direzione di Roberto Businaro e l’occhio vigile di Ettore Zambotto. E’ andata così. Nel maschile l’under 16 vicentino Giovanni Manfrini si è imposto in due set sul giocatore del Tc Padova Giulio Zanettin. Terzi posti per il maestro veneziano Daniele Coletto e per il veronese Francesco Santinato. Nel femminile Elisa Cesarina Vincenti del Plebiscito in due set su Tasha Cacciato del Tc Padova. Bronzi per l’under 16 del Tc Padova Beatrice Varini e per l’under 18 mestrina Vittoria Pastorello.

Il Plebiscito piazza due sue squadre alle Finali Nazionali. Nello scorso weekend tre i suoi team impegnati nel girone di Macroarea Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Alto Adige) valido per le qualificazioni alle Final Eight Nazionali per la conquista degli scudetti di categoria. Fuori l’under 16 per una sola sconfitta. Conquistano invece girone e qualificazione alle finali l’Under 12 maschile e femminile. Nel maschile (Cristian Tiengo 3.5, Edoardo Nicoletti 4.2, Federico Migliorato 4.4, capitano Massimo Valerio), supera TC Gherdeina (2-0), TC Triestino (al doppio di spareggio) e San Giovanni Lupatoto in finale, remake della finale del Campionato Regionale conquistato sempre dal Plebiscito Padova, con il doppio decisivo per 10-7 al terzo.

Per la squadra femminile (Serena Agostini 3.4, Anastasia Dmitriev 4.2, Anna Mioni 4.4, capitano Gaia Sanesi) vincono con GS Argentario, TC Nova Palma e CT Campagnuzza in finale. Ottime le prestazioni di tutti i ragazzi, con menzione d’onore per Cristian Tiengo e Serena Agostini, imbattuti sia in singolo che in doppio. Ora, dal 24 al 26 settembre 2021, le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per conquistare lo scudetto nazionale di categoria: la squadra femminile si scontrerà con le altre 7 squadre qualificate presso l’AT Tolentino (Mc), mentre le finali maschili hanno sede presso lo Sporting Club Selva Alta di Vigevano. A Conselve dal 11/9 torneo giovanile Memorial Perin dagli 11 ai 16 anni con 70 giovani, diretto da Marisa Balielo con la supervisione di Matteo Gagliardo.

Al Tc Montecchia sono state affidate le finali che assegnano il titolo regionale dei giocatori di 4^ categoria. Singolari maschili, femminili e doppi maschile e femminile. Sono già oltre 200 i tennisti in lizza sotto l’attenzione di Cesare Marsili. Il 22-23-24 Settembre al Commodore di Montegrotto Master finale del Circuito Tennisdance. Vi accedono i migliori 8 giocatori e giocatrici e le quattro migliori coppie dei doppi. Ad Este Open Banca Prealpi maschile e femminile che inizierà il 25/9 fino al 10/10. Iscrizioni entro il 23/9 ore 12 per i giocatori fino ai 3.5; le ore del 26/9 fino ai 2.8; i rimanenti entro le ore 12 del 29/9 all’indirizzo: info@tennisclubeste.com.