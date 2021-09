La carica degli Under 16

A Conselve si è concluso il torneo giovanile Memorial Perin dagli 11 ai 16 anni con 70 giovani, diretto da Marisa Balielo con la supervisione di Barbierato Gianluca e Matteo Gagliardo.

Questi i verdetti: nell'under 12 maschile Pietro Bertasi del Tc Padova con Riccardo Bobisut della Canottieri Padova dopo 6 incontri vinti, terzi posti per Niccolò Bressan del Tc Pd e Diego Terzo del Monselice. Under 14 Leonardo Ciato del Tc Pd con Alessio Citton del Green Garden di Mestre, bronzi per Edoardo Scodellari del Plebiscito e per Joao Vitor Bottino Antonaccio del Tc Padova. Nell'under 16 Tommaso Gheller dell'Argentario Trento sul rodigino Francesco Lazzarin. Nel femminile per l'under 12 la veronese del Cerea Anna Manfrin con Martina Liccardo del Tc Padova; nell'under 14 la ravennate Alessia Lenzi è arrivata davanti a tutte; nell'under 16 Matilde Gillarduzzi del Country club di Cortina in un tiratissimo tie-break su Sofia Peruzzo del Plebiscito.

Al Tc Montecchia sono state affidate le finali che assegnano il titolo regionale dei giocatori di 4^ categoria. Singolari maschili, femminili e doppi maschile e femminile. Sono già oltre 200 i tennisti in lizza sotto l'attenzione di Cesare Marsili. Il 22-23-24 Settembre al Commodore di Montegrotto Master finale del Circuito Tennisdance. Vi accedono i migliori 8 giocatori e giocatrici e le quattro migliori coppie dei doppi. Ad Este Open Banca Prealpi maschile e femminile che inizierà il 25/9 fino al 10/10. Iscrizioni entro le ore 12 per del 26/9 per giocatori fino ai 2.8; i rimanenti entro le ore 12 del 29/9 all'indirizzo: info@tennisclubeste.com.