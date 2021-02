Montecchia Open, dopo 12 giorni di gare torneo giunto al giro di boa

Terminato il tabellone di 4^ categoria, emergono i valori in campo dei protagonisti. Il giocatore di casa Giampiero Caiazzo ha già anche guadagnato il suo primo incontro di terza categoria dimostrando le sue qualità; il vicentino Niccolò Fioletti stoppato al primo turno, il rodigino Pietro Lago con un bonus in terza, il veterano di casa Marco Santori stoppato al primo turno dall’under 18 del San Paolo Alvise Benazzato, passa il turno il friulano Matteo Deias che incrocerà il vicentino Rodolfo Valente. Il vicentino Massimo Dambruoso, guadagna di nuovo i punti per portarsi nel ranking della scorsa stagione ai danni del muscolare veneziano Andrea Gaiani; altro beniamino di casa Danny Dalla Libera che passa il turno contro il vicentino Alberto Boschetti, ad attenderlo l’under 14 trevigiano dell’Eurotennis Lorenzo Berto. Alberto Rizzo del Pernumia dopo il pass guadagnato, non riesce a proseguire sgambettato dall’ under 16 veronese Lorenzo Veggiari; un passo in avanti per il vicentino Loris Azzolin che incrocerà l’under 18 di casa Francesco Schiavon. Stoppate le ambizioni di Matteo Lunardon del Park di Abano da parte del veneziano Stefano Uva che incrocerà l’under 14 del Plebiscito Edoardo Scodellari.

Guadagna un turno prezioso dopo una lunga gara il veneziano Alessandro Fiorentin che troverà sul suo cammino il rodigino Matteo Manfrone; Federico Splendore ferma il cammino di Leonardo Bassani del Lendinara dove troverà il giovane Edoardo Sartori in un derby tutto vicentino. Getta la spugna il veneziano Manrico Benetti favorendo la prosecutio dell’under 18 dell’Este Riccardo Lolo; disinnescata la mina vagante Luca Massagrande del taggì da parte del veronese Mattia Damian in versione artificiere. Chiude la parte bassa del draw Stefano Peruzzi del Monselice che domato il veneziano Renato Del Monaco si trova l’ostacolo Alessio Zanoni, under 18 del Montecchia team; Andrea Bortoletto del Cittadella spegne le ambizioni del giovanissimo under 12 rodigino Cristian Tiengo che si allena al Plebiscito sotto la guida di Mantegazza. Per Tiengo, under 12 vista la qualità del suo gioco si prospetta una stagione molto promettente.

Nel femminile avanzano: l’under 14 veronese Denise Tressino, la vicentina Monica Dotto, la veneziana Emanuela Brun, l’under 14 del Tc Padova Angelica Cavasin, la mina vagante bolognese Silvia Tartari, Alessandra Cordioli del Padova Est. Dopo una lunga maratona con la bolzanina Peer un buon turno per la giocatrice di casa Zagolin Sofia e chiude il draw la patavina del San Paolo Giorgia Bettio.

All’Acquaviva di Via Naccari dal 11/2 al 28/2 Open di Carnevale maschie e femminile. Iscrizioni all’indirizzo https://news2001.it/tornei2001team/per i giocatori fino alla terza categoria entro il 09/2 per i seconda entro il 17/2. Già oltre 200 gli iscritti. Nel weekend di San Valentino al Tc Padova rodeo Open con iscrizioni entro le ore 12 del giorno 11/2 all’indirizzo www.tennisclubpadova.it, dirigono Carlo Alberto Farnedi ed Umberto Bressan.