Da 0 a 100, un solo grido "Forza Padova": 2.264 gli abbonamenti

"Padova quanto ti amo". Sembra proprio così visto che tra i 2.264 sportivi che hanno siglato l'abbonamento per la stagione calcistica 2023/2024 ci sono persone, donne e uomini di ogni età. C'è il neonato che non ha ancora compiuto un mese di vita essendo nato il 22 agosto, è c'è l'anziano che ha compiuto 98 anni. Insomma la città sembra pronta per un anno sportivo da protagonisti, con la speranza che il punto conquistato in rimonta domenica al "Martelli" contro il Mantova sia solo il primo di una lunga serie di risultati positivi.

Il dettaglio abbonamenti

Si è chiusa la Campagna Abbonamenti 2023/2024 “La Prima Cosa Bella”: il totale di abbonamenti sottoscritti è 2.264, 1.157 dei quali sottoscritti via web. Gli abbonamenti risultano così suddivisi: Tribuna Est 1.556, Tribuna Ovest 404, Poltrone Vecchie Glorie 78, Poltrone Biancoscudate 20. Gli abbonamenti Under 15 sono 252, complessivamente circa 500 gli abbonamenti sotto i 25 anni. La promozione “Porta un amico” ha dato la possibilità a 408 vecchi abbonati di abbonare altrettanti nuovi tifosi. Infine, come anticipato, qualche curiosità: il tifoso più anziano, il signor Tiziano C. è nato a Padova nel 1921, il più giovane non ha nemmeno un mese di vita ed è di Cittadella infatti è nato il 22 agosto 2023.

La seconda giornata

Domenica 10 settembre alle 20,45 allo stadio Euganeo i biancoscudati affrontano il Legnago. Sulla carta la sfida sembrerebbe "morbida", ma la Lega Pro non consente distrazioni. Dovranno essere bravi gli effettivi del tecnico Vincenzo Torrente a portare a casa l'intera posta, ma giocando una sfida attenda, senza svarioni e soprattutto muovendosi da squadra. Mai come quest'anno ci sono i presupposti per regalare un grande sogno alla città, ma tutti dovranno remare dalla stessa parte e sarà fondamentale limare al massimo errori e leggerezze.