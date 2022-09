Padova, derby con tanti assenti. Ma mister Caneo ci crede: «Siamo un gruppo forte»

Questa sera alle 20 e 30 il debutto casalingo dei biancoscudati in campionato. Dopo la sconfitta di Vercelli un avversario molto tosto, all'Euganeo arriva la corazzata Vicenza, costruita per vincere il campionato e con 2500 tifosi al seguito. Ci si aspetta una gran bella cornice di pubblico per questa attesissima partita. Mister Caneo è tutto fuorché pessimista, nonostante i problemi di formazione causati da infortuni: «Abbiamo fatto una buona settimana – spiega l’allenatore dei biancoscudati - la nostra idea di calcio sta crescendo. Anche se davanti abbiamo il Vicenza proveremo a fare la nostra partita nel migliore dei modi. Dovremo giocare con tanto entusiasmo, facendoci aiutare anche dai tifosi. Ci sono tanti indisponibili purtroppo, ma siamo comunque un gruppo forte e unito quindi non dobbiamo piangerci addosso».

Il meglio

Sembra avere le idee chiare su che tipo di partita sarà: «Incontreremo una squadra molto forte fisicamente, dovremo dare del nostro meglio». Parole di incoraggiamento per tutti, in particolare per un giocatore, sfortunato protagonista dell'ultimo match quando all'ultimo minuto ha vanificato una occasione nitida per pareggiare: «De Marchi con la sua fisicità potrà darci una mano, capita a tutti di sbagliare un gol, l’importante è rialzarsi subito senza demoralizzarsi». Indisponibili Gasbarro Zanchi, Germano, Curcio e Kirwan, Liguori è invece pronto per esordire.

Grande assente

Tra le file degli ospiti mancherà il grande ex Ronaldo. Deve scontare la seconda delle tre giornate rimediate dopo l'espulsione in mondovisione nella finale persa con il Palermo al Barbera. Il direttore Mirabelli ha definito l'operazione che ha portato alla sua cessione un gran successo dal punto di vista economico. Se si pensa a quella sera, quella della finale persa malamente 3 a 0, alla sua brutta reazione in campo e in sala stampa, non. poteva che finire con un addio. Meglio se conveniente.