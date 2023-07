Padova - Lecce, l'amichevole di lusso in diretta su SportItalia

Quella contro il Padova, per la squadra di Hjulmand e comapgni è la quarta amichevole precampionato, in vista dell'avvio del campionato di Serie A. Un test molto interessante quindi, per i ragazzi di Mister Torrente, che trovano una compagine che a prescindere dalla differenza di categoria si trova nel pieno della preparazione. La gara amichevole contro i giallorossi si giocherà mercoledì pomeriggio alle 17, anziché alle 17.30, e sarà trasmessa da SportItalia.

«Il calcio d’agosto conta fino a un certo punto, ma domani contro il Lecce vogliamo fare bella figura e soprattutto prepararci in vista della stagione che ormai è alle porte. Dobbiamo memorizzare quello che dobbiamo fare e ragionare in chiave campionato», ha dichiarato Mister Torrente. «Chi vuole conquistarsi un posto deve farlo vedere in queste amichevoli. Bisogna capire che si può diventare decisivi anche a gara in corso. Nessuno ha la maglia assicurata, bisogna capire che le cose vanno guadagnato sul campo», assicura con l'intento di responsabilizzare e allo stesso caricare tutto il gruppo. «Affrontiamo un avversario di due categorie superiori in un momento particolare della preparazione, voglio che tutti siano pronti. Domani potrebbero giocare quelli che conoscono di più quello che voglio», ha spiegato in vista del matche contro il Lecce». Qualche battuta sul mercato, in particolare sulle posizioni di De Marchi e Russini, che se arriva l'offerta giusta potrebbero cambiare aria.

Stando a quanto si dice proprio per quanto riguarda il mercato, si fa il nome di Alberto Paloschi come nuovo elemento per l'attacco. Un giocatore di grande esperienza e di sicuro rendimento. Sembra che la società e il giocatore stiano parlando ormai da giorni. Il centravanti, che si svincolerà dal Siena dopo la lunga serie di ricorsi che dovrebbe concludersi dopo il 29 agosto, ha lanciato segnali precisi ai biancoscudati. Paloschi vorrebbe il Padova ma al momento le richieste d’ingaggio sono troppo alte e non ci sono le condizioni per chiudere. Si aspetta quindi che il giocatore faccia un passo decisivo, riducendo le pretese.

Tornando invece a chi già c'è, Mister Torrente, in accordo con la società, ha deciso chi porterà la fascia: «Il capitano sarà Donnarumma e come vice Kirwan. Scelta condivisa insieme alla proprietà».