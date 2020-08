Il padovano Davide Bettella alla corte di Berlusconi al Monza

Davide Bettella, difensore centrale padovano classe 2000 del Pescara, arrivato a gennaio 2019 in prestito dall'Atalanta, sta per essere ceduto, ancora in serie B, all'ambizioso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Salvezza

Davide Bettella, reduce dalla doppia sfida salvezza dei play out di serie B che ha visto i pescaresi avere la meglio sul Perugia, ha scritto un lungo ed emozionante messaggio sul suo profilo Instagram, salutando e ringraziando Pescara per il grande affetto ricevuto in questi mesi.

Nazionali

Davide Bettella è un pilastro delle nazionali giovanili dall'età di quindici anni. Ha già collezionato anche due convocazioni con la nazionale under 21 dopo essere stato il capitano dell'under 19 conducendola, da capitano, fino alla sfortunata finale persa contro il Portogallo nel luglio 2018. Di proprietà dell'Inter è stato ceduto all'Atalanta che lo ha girato poi a sua volta al Pescara dove ha militato questa stagione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Monza

Il Monza ha grandi aspettative su di lui in un campionato che la proprietà, Silvio Berlusconi, e la dirigenza, in primis Adriano Galliani, si aspettano porti alla promozione diretta in serie A. Una bella sfida anche per il padovano Bettella.