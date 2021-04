Pallanuoto, Antenore Plebiscito: l'A2 maschile sabato a Monza contro Como

Situazione che si preannuncia dunque complessa per i patavini che non potranno contare su colonne portanti della squadra: alle 19.30 il via della partita

Ottava giornata di campionato per la serie A2 maschile, con gli atleti dell’Antenore Plebiscito Padova che si presenteranno all’appuntamento, sabato 24 aprile alle ore 19.30 fuori casa (nell’impianto di Monza) contro Como Nuoto Recoaro, decimati nella rosa dalle squalifiche fioccate nell’ultimo match giocato contro R.N. Sori (match poi concluso 10 a 9 a favore dei liguri). Situazione che si preannuncia dunque complessa per i patavini, che non potranno contare su colonne portanti della squadra come Marco Zanovello, Jacopo Barbato, Riccardo Gottardo, il giovane Enrico Biasutti e il vice-allenatore Davide Molena.

I convocati

Tra i convocati di sabato, Francesco Robusto: «Sicuramente ci aspetta una partita difficile, arriviamo dall’ultimo incontro con molte squalifiche, ma non è nostro compito commentare, ci ha già pensato la Società nelle opportune sedi. Il nostro compito come giocatori è quello di scendere in vasca sabato e dare il 100% in una partita molto importante a livello di classifica in vista dei play-out, ma anche per il morale». Del medesimo avviso anche il coach Gianluca Garibaldi: «Sarà una partita tosta, che probabilmente verrà decisa nelle ultime azioni di gioco: noi dovremo essere bravi a rimanere concentrati fino alla fine. Certo non sarà facile visto che, come già detto, sabato avremo una formazione molto rimaneggiata causa pesantissime squalifiche che ci priveranno di giocatori chiave per le prossime partite. Comunque, sarà un’occasione per tutti quelli che finora hanno trovato poco spazio, parlo soprattutto per i più giovani in squadra, e sono sicuro che potranno dire la loro, aiutando la squadra, perché ne hanno i mezzi e le capacità, e lo dimostrano giorno dopo giorno in allenamento».

L'andata

All’andata, il Como Nuoto aveva prevalso sui biancorossi per 6 a 4, ottima occasione di rivincita per la squadra patavina che andrà dunque a giocarsi la possibilità di conquistare tre punti importanti per risalire la classifica (Plebiscito Padova attualmente ultimo con 1 punto, Como Nuoto penultimo con 3 punti).