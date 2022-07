Questo l'elenco dei giocatori partiti per il ritiro di Rivisondoli:

E lo farà con due affari "last minute": il primo riguarda Antonio Donnarumma, che ha rinnovato il contratto che lo lega ai biancoscudati siglando un biennale. L'altro colpo è Luca Gagliano, attaccante 21enne scuola Cagliari arrivato a titolo definitivo: ha firmato un accordo triennale.

Partenza in treno prima delle 7 di oggi, domenica 10 luglio. Perché ce n'è, di strada da fare: è ufficialmente iniziata la stagione del Calcio Padova, che in quel di Rivisondoli (L'Aquila) effettuerà fino a sabato 23 il ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore Bruno Caneo.

Calcio, iniziato il ritiro del Padova in Abruzzo: rinnovo in extremis per Donnarumma