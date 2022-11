Rugby, l'Italia batte le Samoa al Plebiscito

Clamorosa prova di forza degli Azzurri contro un avversario posizionato più avanti nel ranking, le isole Samoa. Dai placcaggi alla mischia, dai calci, piazzati e non fino al cinismo negli ultimi 22 metri, ha funzionato tutto, al Plebiscito.

Spettacolo

Un pomeriggio spettacolare che si apre con qualcosa di speciale. Prima del test match infatti, la Nazionale samoana ha messo in scena la Siva Tau, la tipica danza di guerra di Samoa. Uno spettacolo nello spettacolo. Il primo tempo si chiude 28-0 di fronte a un pubblico quasi incredulo di fronte a tanta grazia, tra cui una meta partendo palla in mano dai propri 15 metri. Nella ripresa, nonostante un tentativo di riprendere in mano la partita delle Samoa, gli azzurri realizzano altre due mete chiudendo l’incontro con un parziale pesantissimo di 49-17.