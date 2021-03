Sci alpino, vittoria nello slalom gigante in Val di Zoldo: Matilde Minotto campionessa nazionale universitaria

La manifestazione in Val Zoldana, inserita nel calendario ufficiale della Fis (International Ski Federation), è organizzata dal Cusi e dal Cus Venezia, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport. È la sessantesima edizione dei Campionati Nazionali Universitari invernali

In Val di Zoldo sono in corso di svolgimento le gare Fis di sci alpino, valide per i Campionati italiani universitari. Nello slalom gigante femminile Matilde Minotto (Cus Padova / Patavium Sci) ha colto la quarta piazza, laureandosi campionessa nazionale universitaria. «Sono molto contenta anche perché la gara valeva come selezione per le Universiadi di Lucerna del prossimo dicembre» le sue parole.

Campionati Nazionali Universitari

«I prossimi traguardi? A livello sportivo a causa del Covid quest’anno abbiamo disputato poche gare, vediamo come si evolve la stagione. Per quanto riguarda gli studi mi mancano pochi esami per la laurea magistrale». La manifestazione in Val Zoldana, inserita nel calendario ufficiale della Fis (International Ski Federation), è organizzata dal Cusi e dal Cus Venezia, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport. È la sessantesima edizione dei Campionati Nazionali Universitari invernali.