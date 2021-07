T20 di Cricket, Padova la tra le quattro semifinaliste

Risultati, storia e blasone sembrano indicare come favorite il Jinnah di Brescia e l’Asian Latina, tuttavia l’esordiente Fresh Tropical e la sorpresa Padova faranno di tutto, domenica prossima, per ribaltare i pronostici

Cominciato il 2 giugno, il Campionato italiano T20 maschile, giunto alla sua quinta edizione, è entrato ormai nel vivo. Si sono giocati i quarti di finale nel week end. A Settimo Milanese i Fresh Tropical, squadra esordiente di base nella Brianza e con ottimi giocatori pescati fra l’hinterland milanese e le province di Como e Monza, ha eliminato un Bergamo che ha subito oltremodo la classe dei lanciatori rivali. Nel derby di Brescia invece cadono i campioni in carica del Brescia contro il Jinnah Brescia. La leonessa d’Italia si conferma centro nevralgico del cricket italiano, con sempre più squadre, tutte competitive, a contendersi il primato cittadino. Decisivi, nel primo innings, i lanciatori del Jinnah capaci di eliminare tutti i battitori dei campioni del 2020 per soli 124 punti.

Sfide

Nella sfida inedita fra il Padova e il Neptunia i padroni di casa sfruttano al massimo il fattore campo ed eliminano agevolmente gli esordienti viterbesi. In una sfida segnata dalla pioggia i battitori padovani hanno dominato i lanciatori viterbesi mettendo a segno un punteggio clamoroso di 221 punti in soli 19 overs, impensabile da poter recuperare per il Neptunia. Gara tiratissima e incerta quella giocata a Campo di Carne fra l’Asian Latina e la Roma, due squadre che ormai rappresentano da tempo una solida realtà del panorama italiano e laziale. Malgrado un punteggio tutt’altro che rassicurante messo a segno nel primo innings, nel secondo innings i lanciatori dell’Asian Latina sono riusciti a ribaltare l’esito dell’incontro conquistando una vittoria per sole 8 runs. Risultati, storia e blasone sembrano indicare come favorite il Jinnah di Brescia e l’Asian Latina, tuttavia l’esordiente Fresh Tropical e la sorpresa Padova faranno di tutto, domenica prossima, per ribaltare i pronostici.

I risultati

Bergamo 140 all out (18.3) – Fresh Tropical 143/5 (15.5)

Fresh Tropical batte Bergamo per 5 wickets

Brescia 124 all out (19.4) – Jinnah 127/7 (19.4)

Jinnah batte Brescia per 3 wickets

Padova 221/7 (19) – Neptunia 75/9 (19)

Padova batte Neptunia per 152 runs (Target 227 DLS)

Asian Latina 132 All out (20) – Roma 124/8 (20)

Asian Latina batte Roma per 8 runs