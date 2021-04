Tennis, si gioca anche a Pasqua e Pasquetta. Record d'iscrizioni ai tornei padovani

All'Open di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto di Padova sono già 600 iscritti e con ancora con due giorni di possibilità d’iscrizione per i seconda categoria

Chissà, forse è l’effetto Sinner, il giovane alto atesino che è arrivato alle finali del torneo di Miami riportando il tennis al centro dell'attenzione di tutti i media, ma all’Open di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto in Padova sono già 600 iscritti e con ancora con 2 giorni di possibilità d’iscrizione per i seconda categoria. Un record. Si gioca anche il giorno di Pasqua, dalle ore 10 alle ore 16. Pasquetta giornata piena dalle ore 10 fino alle 18 con doppi turni. Dirigono Gianfranco Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi.

Dopo il record registrato con ben 103 Non Classificati, si attende il record assoluto per numero di partecipanti. Già concluso il battage nel draw di 4^ che ha promosso in quello di 3^: Gianluca Mazzucato della Canottieri, il pordenonese Matteo Deias leader assoluto della categoria, Piergiorgio Pasqualin del Garden di Abano, Francesco Oro del San Paolo, i veronesi Filippo Piccoli ed Enrico Bonizzato, la mina vagante vicentina Enrico Zaltron che da Nc sta continuando la sua striscia vincente, Nicola Martin del Cittadella, Daniel Tresoldi dell’Atestino, i mantovani Ivan Ostymchuk e Filippo Trivini Bellini, il trentino Davide Maines, Edoardo Galione del Tc Padova, Michele Lissandron del Cadoneghe, il rodigino Davide Bellini, il vicentino Riccardo Battezzati, Luca Massagrande del Plebiscito, Matteo Lunardon del Park di Abano ed il veneziano Renato Del Monaco. Nel femminile: la veronese Azzurra Bissoli, la trentina Emma Serio, Giorgia Bettio del San Paolo, la castellana Valeria Bianchi, la cittadellese Gloria Pasinato, la vicentina Emma Rachele Urbani, Nicoletta Podobnich del Padova Est, Martina Gambalonga del Montecchia e la friulana Matilde Dall’Antonia.

Nell’Open di Montecchia con 374 tennisti 3^ kermesse, sotto la direzione di Eva Contin, tra i courts scoperti di Galzignano e quelli indoor di Montecchia, sono già entrati in campo i giocatori di seconda categoria. Main draw avviato quindi dove campeggia Daniele Valentino della Canottieri seguito dal veronese Niccolò Pozzani. Sono sopravvissuti dal draw di terza: il vicentino Andrea Zanini, Alberto Nordio del San Paolo e Giacomo Checchin del Tc Padova. Nel femminile le favorite nel main draw sono la vicentina Kristal Dule e la veronese Sveva Zerpelloni che attendono ancora i primi scontri tra le giocatrici di terza. Promosse quindi le veronesi Carlotta De Amicis e Nicole Stara, Laura Benvegnu del Plebiscito, le friulane Laura Rondinara ed Eleonora Vignaduzzo e la trentina Elisa Crazzolara.

All’Airone di Legnaro saranno soltanto 48 i tennisti a darsi tenzone il weekend del 10 e 11 Aprile per contendersi il Trofeo Trafilo, con montepremi di 500€. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/4 via mail a: aironepower@gmail.com.