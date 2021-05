Tennis: il punto sul campionato a squadre di B ed i tornei individuali

Il team rosa sta veleggiando a pieni giri e si trova in seconda posizione grazie alla vittoria in casa contro le cagliaritane per 3-1 ottenuta domenica 30 maggio

Nella B1 presenti le formazioni del Tc Padova. Nel maschile il team di capitan Marcon coglie un’ottima vittoria per 4-2 sui milanesi dello storico Ambrosiano. E’ proprio di Riccardo Marcon il primo squillo di tromba che rapidamente porta in vantaggio il team patavino. Cede il suo incontro Giulio Zanettin, Marco De Rosa riporta in vantaggio la squadra e da quel momento il distacco si fa incolmabile con Alberto Scapolo ed il duo Marcon-De Rosa a mettere in cascina i due punti. Hanno ben figurato l’ultima coppia patavina Lovato-Gasparin che si sono arresi al terzo set. Ora la squadra maschile occupa la terza posizione assieme ad Alghero e Mercoledì in Via Libia tra le mura domestiche accoglieranno i romani dell’Antico Tiro a Volo, che si trovano alle loro spalle ad un solo punto e una gara in meno. La vittoria nei loro confronti metterebbe al sicuro la salvezza.

Il team rosa sta veleggiando a pieni giri e si trova in seconda posizione grazie alla vittoria in casa contro le cagliaritane per 3-1 ottenuta domenica 30 maggio. Partite subito sullo 0-1 per la sconfitta al terzo set della Simion, Alvisi e Trevisan portano in vantaggio le patavine ed in coppia poi evitano il pareggio delle sarde portando la squadra al secondo posto con una gara in meno. Il turno infrasettimanale di mercoledì 2 le vedrà in trasferta nel Salento con le leccesi dell’Arnesano. Partita delicata questa che in caso di vittoria le porterebbe in cima alla classifica con lo scontro diretto a favore.

Plebiscito

L’altro team padovano impegnato nella B2 è quello del Plebiscito che dopo l’euforica trasferta a Levico, l’ultima giornata li ha visti soccombere in casa con i vicentini dei Comunali. Cinque a uno per i berici dove soltanto Alessandro Ragazzi è riuscito a contenere i vicentini. La lotta ora volge alla non retrocessione perché i padovani sono penultimi sì, ma in un vortice a 3 ed una vittoria, quella di Mercoledì potrebbe dar loro un po’ di respiro. Dovranno però vincere a Trento che vorrà sicuramente difendere la sua prima posizione seppur condivisa a tre.

Al Tennis San Paolo di Via Canestrini si è concluso il torneo giovanile riservato agli under 12 e 14 con draw maschile e femminile, che contava 263 partecipanti. Sono stati diretti da Lorenzo Cristofori con la supervisione di Attilio Galvani. La pioggia ha rallentato la kermesse che alla fine si è conclusa nella giornata di Domenica 30 con i seguenti verdetti. Nell’ under 12 maschile con 102 contendenti davanti a tutti il favorito Massimiliano Fucile vicentino dei Comunali con il veronese Andrea Modenese. Terzi posti per Pietro Bertasi del Tc Padova e per il beniamino di casa Leonardo Trivellato. Per le coetanee in rosa, la tennista di casa Irene Friso ha imposto il suo impressionante ranking da 3.4 sulla numero tre la vicentina Virginia Federici. Nell’under 14 maschile il vicentino Michele Fioravanzo che non trova rivali in Veneto sull’infaticabile giocatore di casa Leonardo Trivellato. Terzi il vicentino Enrico De Zotti ed il giocatore del Tc Padova Nicolò Lago. Nel femminile finale tutta patavina tra la giocatrice del Plebiscito Maria Margherita Rigato al terzo set sulla giocatrice di casa Irene Friso. Terze la veronese Chiara Zivelonghi e la vicentina Virginia Carnino.

Tornei in corso

A Montegrotto Terme presso il Commodore di Via Calle della Pace, 42 torneo maschile e femminile fino ai 3.1. Alla Commodore Academy di Abano Terme Via Calle pace, 42 circuito tennisdance appena iniziato per i fuoriusciti da quello precedente che è iniziato nel weekend e si protrarrà fino al 13/6. All’Atestino di Vighizzolo d’Este Trofeo Ditta Carrera, Roberto Businaro dirige questo Open maschile coordinato da Ettore Zambotto fino al 12 Giugno sono in lizza già i giocatori intermedi di 4^. A Monselice 1° Open maschile trofeo Scandipadova dal 29/5 al 13 Giugno, diretto da Alessandro Visentin dove manca ancora un giorno per accogliere le iscrizioni dei 2^ categoria. Si stanno misurando i top di 4^. Alla Canottieri Padova dal 3 al 6 Giugno torneo internazionale di tennis per giocatori weelchair Uniqlo Tour organizzato da Francesco Valentini di Mi.a, miolesi associati di Padova. Tappa fondamentale per le prossime paraolimpiadi di Tokio.