Tennis: seconda edizione del “Rodeo San Vito”

Seconda edizione del “Rodeo San Vito” di 4^ categoria, che si è svolto nel campo del Tc San Vito di Vigonza. Oltre venti partecipanti. Su tutti Giovanni Causin del TC Mirano con 6 vittorie. L’ultima con Michele Bilato del Città dello Sport punteggio di 2/4 4/2 10/7. Semifinalisti sono stati Zaggia Michele del Patavium e Roberto Bovo dell’Isola Verde di Loreggia. La manifestazione è stata supervisionata dal giudice arbitro Massimo Rigoni coadiuvato dal dirigente del circolo Matteo Levorato.

A Montecchia nel weekend dal 09 al 11/7 Rodeo Open maschile con 24 giocatori. E’ andata che il favorito number one il cremasco 2.5 Marco Antonio Mania si è aggiudicato la competizione, non sul modenese numero due del seeding Alessandro Arginelli, bensì sul giocatore di casa Leonardo Pepe. Tre le vittorie per Pepe, ma non è stato lui a liquidare il giocatore emiliano, bensì un altro patavino rampante, l’under 16 del Tc Padova Umberto Ciato giunto al terzo posto assieme al veronese Francesco Santinato. Nel draw di 4^ in evidenza Matteo Deias con tessera friulana ed il giocatore di casa Giampiero Caiazzo. A Grantorto dal 3 Luglio è iniziato il torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. La kermesse fa parte del circuito Tennisdance con Centotredici i giocatori in lizza. Incontri di singolo maschile e femminile; doppio maschile e doppio misto.