Volley, Banca Annia ospita Vicenza

Dopo tre vittorie con delle dirette concorrenti, è il momento di affrontare una big per De Bortoli e compagne. Domenica alle 18 al PalAntenore la Banca Annia Padova Women infatti ospita Vicenza, seconda in classifica e impegnata nella corsa play off.

«Sicuramente cambia lo scenario rispetto alle ultime partite – conferma coach Lorenzo Amaducci – Nelle prossime partita ci aspettano tutte le prime della classe, a iniziare appunto da Vicenza. Per noi però i punti salvezza passano anche da queste partite, è fondamentale continuare a muovere la classifica».

Per provare ad allungare la striscia positiva la Banca Annia dovrà soprattutto cercare di limitare l’attacco berico: «Hanno alcuni attaccanti, come Costagli, difficili da contenere. Dovremo applicarci molto in difesa e contrattaccare. Se riusciremo a farlo avremo qualche possibilità, se invece lasciamo loro prendere ritmo nel cambio palla sarà più complicato».

Classifica: Giorgione 44, Vicenza 32, Fantini Folcieri 31, Volano 30, Arena 27, Crema 26, , Ripalta 23, Peschiera e Noventa 20, Banca Annia 19, Imoco 18, Clodia 13, Volley Academy 3. Imoco, Noventa, Volano e Vicenza una partita in meno.