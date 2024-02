Il Bo compie 802 anni e nei suoi store scatta lo sconto del 20% su tutti i gadget e il merchandising

Lo store dell’Università di Padova, ideato e realizzato per far conoscere e condividere con gli studenti, i dipendenti e i visitatori la storia e le tradizioni che hanno reso famosa l’Università di Padova a livello nazionale e internazionale, in occasione dell’inaugurazione dell’802° anno accademico, da venerdì 9 febbraio (in città sarà aperto l'anno accademico alla presenza del ministro Nordio) a mercoledì 14 febbraio, si unisce ai festeggiamenti con uno sconto del 20% su tutti gli articoli, compresi i nuovi arrivi (esclusi i libri).

Il merchandising

Anche quest’anno si rinnova l’impegno del merchandising ufficiale dell’Università di Padova nel trasmettere i valori dell’Ateneo attraverso la continua ricerca di prodotti personalizzati, sostenibili e solidali. Gli articoli spaziano dai berretti realizzati in materiale riciclato, alle felpe dal design esclusivo della nuova linea Libertas, a borse, astucci e pochette in pvc riciclato realizzati nel carcere di Venezia: ogni oggetto è frutto di una attenta ricerca e rigorosamente marchiato Università.

802 anni

L’Ateneo patavino è fra i più antichi in Italia e nel mondo, fondato nel 1222, e anche tra i primi in Italia ad inaugurare, nel 2002, un negozio di merchandising universitario. Il primo punto vendita sorge a Palazzo Bo, sede storica e istituzionale dell’università, nel cuore della città. Successivamente vengono aperti altri due store, uno all’Orto Botanico dell’Università di Padova e un altro in via San Francesco sotto ai portici.