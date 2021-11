A mezzanotte scatta l'obbligo della mascherina all'aperto in centro: ecco dove

Scatta dalla mezzanotte l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nell'area delimitata dalle mura trecentesche. Il sindaco Sergio Giordani firma oggi l'ordinanza che durerà fino al 31 dicembre.

Le Aree

L'obbligo di mascherina, tutti i giorni e 24 ore su 24, è previsto quindi nell'area interna e delimitata dalle seguenti vie: Riviera dei Mugnai, largo Europa, Riviera dei Ponti Romani, via Altinate (compresa tra le intersezioni Riviera dei ponti Romani e via Carlo Cassan), via Carlo Cassan fino all’intersezione con piazza Eremitani, piazza degli Eremitani fino all’intersezione con via degli Eremitani, via degli Eremitani (compresa tra l’intersezione con Piazza degli Eremitani e via Altinate), Riviera Tito Livio, via Gualchiere, Ponte delle Torricelle, via 20 settembre, via San Gregorio Barbarigo, via Vandelli, Piazza Duomo, via Monte di Pietà, Piazza Capitaniato e via Dante. Fuori dall'ordinanza rimane quindi sia Prato della Valle che la zona del Santo che corso Milano.