Ahmed, la Procura archivia: nessuna istigazione al suicidio

Nessuna storia di droga, di bullismo, di prevaricazione o manipolazione. E nessun segno di violenza rilevato durante l'autopsia. Per questo motivo il Pm Andrea Girlando ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che era stata avviata per ipotesi di istigazione al suicidio, che appunto è stata esclusa. Nessuno ha spinto Ahmed al gesto estremo.

15 anni

Una vicenda triste e dolorosa, che ha sconvolto prima di tutto una famiglia ma che ha toccato tutti. Non si può rimanere indifferenti di fronte alla morte di ragazzi tanto giovani. Ahmed aveva solo 15 anni. Il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Brenta la mattina del 26 aprile scorso. Si era lanciato dalla passerella pedonale che collega Torre a Cadoneghe.

Ahmed

Ci sono vicende, questa è inevitabilmente una di quelle, che non sono come le altre. Lo dimostra il fatto che è un caso di cui ha parlato tutta Italia, perché coinvolge un minore e perché non era la prima volta che accadeva un fatto simile. Troppi ragazzi hanno anche solo tentato di togliersi la vita pensando fosse l'unica soluzione a ogni male, in una fase che è, ed è stata, delicata per tutti. Per settimane si sono rincorsi fantasmi che invece non c'erano, assecondando chi giustamente non poteva accettare come spiegazione che un ragazzo con tutta la vita davanti, abbia invece scelto un finale così drammatico, violento e tremendamente prematuro.