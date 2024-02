A scuola gratis con le navette garantite per gli studenti

Confermato anche per il prossimo anno scolastico l’impegno del comune di Albignasego a garantire i servizi navetta gratuiti di solo andata verso gli istituti scolastici superiori di Padova, per i giovani di Albignasego che frequentano quelli non adeguatamente serviti dal trasporto pubblico locale. «Abbiamo fatto in modo di reperire risorse di bilancio per dare continuità a questo progetto – spiega il sindaco Filippo Giacinti - molto apprezzato dai nostri ragazzi, anche perché contribuisce a ridurre il numero di mezzi privati in movimento negli orari di punta, in un’ottica di mobilità sostenibile e di contenimento delle emissioni». Tre mezzi sono impegnati per il tragitto verso gli istituti della zona Cave e due per Gramsci e Cornaro, tutti gli autobus sono solo con posti a sedere per uno

stanziamento economico a carico del comune di 112 mila euro. Gli orari sono consultabili nel sito del comune; per ottenere la tessera gratuita da esibire nei mezzi, valida per l’intero anno scolastico, è necessario fare domanda nel mese di agosto.

Alleggerire il traffico veicolare

Il servizio navetta partito dal primo giorno di scuola del mese di settembre permette agli studenti degli istituti Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e le classi dell’istituto Marconi dislocate in via Cave (percorso 1) e quelli di Cornaro, Gramsci e succursale Duca D’Aosta (percorso 2) di raggiungere agevolmente la loro sede scolastica. «Dopo la raccolta di varie segnalazioni da parte dei cittadini che frequentano gli istituti non adeguatamente serviti dai mezzi pubblici – spiega Valentina Luise, assessore a Trasporti e Mobilità sostenibile – e dopo qualche anno di sperimentazione, in cui le adesioni continuano ad aumentare e la gestione è risultata estremamente efficiente, l’amministrazione comunale ha fortemente voluto continuare ad investire sul servizio di bus navetta con un vettore privato per aiutare le famiglie, alleggerire il traffico veicolare del territorio e rendere la città più sostenibile».