La prima domenica ecologica dell'anno è in allerta arancio e senza tram

Continua lo stato di allerta arancione e lo stop delle Euro 5. Le limitazioni al traffico più stringenti dureranno almeno fino a lunedì, giorno del prossimo bollettino (che a questo punto, dopo 10 giorni, potrebbe anche diventare rosso). E' stata proprio Arpav a stabilire l'innalzamento del livello d'allerta da verde ad arancio, dopo 4 giorni di sforamenti consecutivi. Ferme anche le Euro 2 a benzina e le Euro 5 diesel. Sarà quindi una domenica senza molte auto, visto che è prevista anche la giornata ecologica e il divieto di arrivare in centro. Non ci sarà però il tram, fermo per dei lavori sui sottoservizi fognari.

Livello arancione

Prevede il divieto di circolazione Euro 1 ed Euro 2 a benzina e fino alle Euro 5 invece per il diesel. Mentre per gli autoveicoli trasporto merci (categoria N) lo stop è fino agli Euro 4. In più, moto e motorini Euro 0 e Euro 1. Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30 (con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

Riscaldamento

Con il livello arancio è prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

- 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;

- 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

Altri divieti

C'è il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.

Domenica ecologica

Il 28 gennaio scatta la prima domenica ecologica dell'anno e quindi lo stop alle auto in centro. Domenica l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche non sarà accessibile a tutte le categorie di veicoli a motore dalle 8:30 alle 18:30. Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini, mentre saranno esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente. I prossimi appuntamenti con le domeniche ecologiche sono in calendario il 25 febbraio, 24 marzo e 21 aprile.

Senza tram

Per tutta la giornata però, la circolazione del tram sarà sospesa e il servizio effettuato con i bus sostitutivi a causa di un intervento straordinario di manutenzione alla rete fognaria che AcegasApsAmga dovrà eseguire in Riviera dei Ponti Romani all’altezza del civico 13. Approfittando dell’occasione, AcegasApsAmga provvederà anche alla pulizia idrodinamica e alla videoispezione della tubazione. La condotta, infatti, interferisce con la sede tranviaria e costringe all’interruzione della circolazione. Purtroppo quando è stata realizzata la Linea1, in Riviera Ponti Romani non sono stati spostati i sottoservizi: è proprio per evitare problemi come questo che adesso è in corso lo spostamento di tutti i sottoservizi lungo il tracciato delle nuove linee tranviarie Sir3 e Sir2. Un piccolo disagio in più, per evitare in futuro di interrompere la circolazione in caso di interventi di manutenzione. Inoltre si è scelto di intervenire di domenica proprio per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, che potranno comunque usufruire dei bus sostitutivi.