Manutenzioni di strade e marciapiedi a Padova: il "punto" sui lavori ultimati e sui prossimi interventi

Si è conclusa una prima parte di interventi programmati dal settore Lavori Pubblici del Comune di Padova per la riqualificazione di strade e marciapiedi della città e nelle prossime settimane proseguiranno altri lavori già pianificati.

Andrea Micalizzi

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi, "fa il punto" sui lavori ultimati e sui prossimi interventi precisando che «questa prima tranche del piano manutenzioni si traduce in un consistente investimento del valore complessivo di 500mila euro, già stanziato in bilancio: 300mila euro dedicati a lavori di asfaltatura di alcune strade comunali che necessitano di manutenzione e 200mila euro per il ripristino, la messa in sicurezza di marciapiedi e per l'eliminazione di barriere architettoniche. Alle promesse seguono i fatti. L’attenzione al territorio e ai cittadini è costante, soprattutto nelle periferie. Tengo a sottolineare che si tratta di interventi condivisi e concordati anche con le Consulte di Quartiere, preziose sentinelle della città».

Lavori

Nel dettaglio, sono stati ultimati i lavori di asfaltatura in via Geremia, zona Pontevigodarzere, in un tratto di via Belzoni, mentre è in corso la sistemazione di Lungargine San Lazzaro e via Svevo: spesa sostenuta,100mila euro. Nelle prossime settimane, a partire da lunedì 12 aprile, saranno effettuati lavori di asfaltatura, in orario notturno, in via Goldoni, in via Grassi e in via Cave: importo interventi pari a circa 150mila euro. Altri lavori di asfaltatura previsti nel mese di aprile da concludersi, meteo permettendo, entro la fine del mese, sono stati pianificati in notturna, per non appesantire il traffico, in via Palestro, via Todesco, via dei Colli con sistemazione dei passaggi pedonali rialzati, e in alcuni tratti di via Gozzi e di Corso del Popolo, Corso Argentina e viale della Navigazione Interna. Per questi lavori la spesa complessiva è di circa 300mila euro.

Marciapiedi e barriere architettoniche

Relativamente agli interventi su marciapiedi e barriere architettoniche, sono stati ultimati i lavori sulla parte stradale riservata ai pedoni in via Carducci: 30mila euro; in via Valmarana: 15mila euro; terminati interventi di sistemazione delle barriere architettoniche in via degli Scrovegni. Sono in corso i lavori nei marciapiedi di via Granze Sud: 40mila euro. Nelle prossime settimane sono previsti interventi, per un importo pari a 20mila euro, per l’eliminazione di barriere architettoniche in via Viotti all’Arcella, in viale Croce Rossa, in via Pontevigodarzere. Interventi già previsti e pianificati anche in via Fratelli Cervi, don Lago, Maniciati e Chilesottti, Beffagna, via dei Tigli e via Giotto per un importo complessivo di 100mila euro.