Iscrizioni asili comunali, posti anche per i non residenti ma a tariffa mensa piena

Su proposta dell’assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva, la giunta ha approvato una delibera che autorizza per il prossimo anno scolastico 2024-2025 l’accoglimento delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia relative ai bambini residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Padova. La decisione segue la constatazione che in alcune scuole dell’infanzia comunali, il numero massimo dei bambini frequentanti le sezioni non raggiunge il numero massimo di 25.

Crisi demografica, ma tariffa piena

E’ un effetto anche questo della crisi demografica in corso. Si è quindi deciso di accettare le domande di iscrizioni riferite a bambini residenti nei comuni confinanti con Padova, ovviamente in subordine a quelle dei bambini residenti nel Comune di Padova e solo se nelle sezioni con almeno 18 alunni residenti ci sono posti disponibili non coperti. Alle famiglie di questi bambini non residenti, verrà applicata la tariffa mensile piena per la mensa scolastica, senza alcuna riduzione.

Le parole dell'assessora Piva

L’assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva sottolinea: «Questa possibilità prevede l’iscrizione nelle sezioni delle nostre scuole naturalmente senza che questo possa aggiungere altre sezioni alla scuola. Vale quindi solo se dopo le iscrizioni dei residenti rimangono dei posti liberi. Era una richiesta che ci era arrivata in modo pressante da alcuni genitori e quindi proviamo a venire incontro a loro con questa delibera. Naturalmente la tariffa che verrà applicata a queste famiglie non farà riferimento all’Isee ma sarà a tariffa piena, il che vuol dire circa 150 euro mensili, mediamente più bassa delle tariffe che applicano le scuole dell’infanzia paritarie di Padova».