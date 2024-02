Nuova Pediatria, ci vorranno 530mila euro in più per completarla: sarà pronta nel 2025

Dovrà essere conclusa entro il 27 giugno 2025 (è stata concessa una proroga di 30 giorni rispetto alle ultime previsioni). Ma servirà qualche centinaia di migliaia di euro in più per farcela: l'Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione della nuova Pediatria, che occuperà una superficie complessiva di 20mila metri quadrati e avrà 157 posti letto più 8 posti di osservazione breve intensiva e 5 postazioni di dialisi.

Nuova Pediatria

A spiegare le novità è proprio l'Azienda Ospedaliera: «La deliberazione del direttore generale Giuseppe Dal Ben ha approvato, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio di Pediatria, la perizia di variante per il recepimento di alcune migliorie di carattere sanitario e di alcuni interventi finalizzati all’umanizzazione degli ambienti, con particolare riferimento ai pazienti pediatrici. L’aumento dell’importo indicato nel quadro economico per tali modifiche è pari a 529.388,10 euro più iva e spese tecniche. Contestualmente, la delibera citata aggiorna il quadro economico complessivo dell’intervento includendo le somme per gli aggiornamenti prezzi di cui all’art. 26 del Decreto Aiuti, per un importo complessivo di due milioni e 600.563,55 euro. Tale incremento è dovuto ad un obbligo di legge che ha stabilito di adeguare i prezzi di appalto dei lavori a seguito del considerevole incremento dei costi energetici e delle materie prime. Per tali risorse finanziarie questa amministrazione ha già presentato specifica istanza al Fondo Ministeriale, appositamente costituito proprio con il Decreto Aiuti».