BusItalia alza i buoni pasto a 6 euro, Adl Cobas contro: «Si tratta di elemosina»

Sindacati contro sindacati nella questione dei buoni pasto. I rappresentanti della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e

della Faisa-Cisl, nell’incontro con i vertici di BusItalia Veneto (79% Fs e 21% Comune di Padova), durato sino alle quattro della notte di due giorni fa, hanno accettato la proposta dell’azienda di aumentare il bonus da 4 a

6 euro. Poi i rappresentanti del sindacato di base Adl/Cobas, Davide Parpaiola e Stefano Pieretti, hanno

diffuso un comunicato a muso duro, in cui sostengono che il nuovo buono pasto rappresenta una vera elemosina

da parte di BusItalia, che i sindacati confederali non avrebbero mai dovuto accettare. Parpaiola e Pieretti sostengono anche che sarebbe stato un grave errore sindacale accettare l’aumento annuale di 75 euro all’anno da inserire nella piattaforma Welfare. «Da un lato rispettiamo le scelte autonome dei nostri colleghi sindacalisti, ma, alla luce delle cifre irrisorie che hanno portato a casa, non possiamo non dichiarare in pubblico che, in questo caso, Cgil, Cisl, Uil e Faisa non hanno fatto sino in fondo gli interessi dei lavoratori» dicono Davide Parpaiola e Stefano Pieretti. «Nelle aziende di Tpl del Veneto ed anche in quelle sparse per la penisola il buono pasto è superiore, quasi dappertutto, ai 6 euro concessi da BusItalia Veneto. Anche il leggerissimo aumento del Welfare è poca roba rispetto a quanto, legittimamente, richiesto dai singoli lavoratori. Ancora una volta gli amministratori ed i dirigenti di BusItalia hanno dimostrato di essere ancora molto lontani dai reali bisogni degli autisti. Così facendo, l’azienda troverà sempre meno conducenti da assumere. Anzi sta facendo in modo che altri autisti diano le dimissioni anche nei prossimi mesi.



Siamo anche preoccupati anche per per come rischiano di andare a finire i corsi di formazione all’internodel programma Accademy».