La mensa della scuola è inagibile: il Comune mette mano al portafogli

Scuola primaria “Falcone e Borsellino”: 150 mila euro di investimento per sistemare la mensa. Costruita tra il 2018 ed il 2019, la struttura della scuola primaria Falcone e Borsellino versa in gravi condizioni. Una recente ispezione eseguita dai tecnici comunali, infatti, ha messo in evidenza la presenza di vistose e diffuse infiltrazioni d’acqua in molti spazi con evidenti efflorescenze e muffe, tali da rendere l’area, anche se di recente costruzione, inagibile ed insalubre. Proprio a causa della situazione tutt’altro che salubre, dal 2021 i bambini consumano il pranzo in un locale montato ad hoc, esterno alla scuola, in attesa che la mensa venga ristruttura e ripristinata. Il modulo sostituisce i locali della mensa attualmente inagibili a causa di infiltrazioni.

Le considerazioni

«Purtroppo la situazione della mensa ci ha costretto a spendere soldi per l’affitto del modulo prefabbricato – ha detto il sindaco Marco Schiesaro -, in modo da sanare, in attesa di lavori definitivi, un vulnus in una struttura che abbiamo ereditato dall'amministrazione Schiavo/Venturato. Ora, grazie a questo importante investimento potremo dare una risposta migliore ai bambini, ai docenti e alle famiglie che potranno così finalmente usufruire del nuovo locale tanto atteso e desiderato, adiacente al plesso scolastico, salubre e fruibile in sicurezza. Non solo. Questa cifra ci permetterà anche di sistemare molte altre parti malridotte da infiltrazioni e muffe presenti in molte zone dell’intera scuola».

L'intervento da effettuare

La relazione tecnica conseguente alla ricognizione richiesta dall’attuale amministrazione, infatti, mostra l’urgenza di procedere con interventi strutturali che prevedono la bonifica dei materiali ammalorati, la sanificazione degli spazi interni, il rifacimento delle pitture, l’eliminazione delle bolle sull’intonaco, al fine di garantire agibilità e salubrità. Nel progetto dell’intervento dovranno essere necessariamente rimossi i pannelli fotovoltaici e gli impianti connessi ed, infine, realizzati nuovi rivestimenti della superficie esterna. Per la realizzazione dei lavori l’amministrazione ha previsto una spesa complessiva di circa 150 mila euro, somma derivante da beneficio pubblico. Successivamente si procederà a dare il via ai lavori auspicando di riuscire a finirli entro l'anno.