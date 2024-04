Lavori nuove linee del tram: a maggio la piattaforma in via Tommaseo, in estate parte il cantiere in stazione

Si è tenuta ieri, 8 aprile, una riunione con tutte le aziende che stanno realizzando le linee tranviarie, il Sir2 e il Sir3, i principali gestori dei sottoservizi, i rappresentanti della Polizia Locale, del Settore Mobilità e del Settore Lavori Pubblici del Comune. Obiettivo dell’incontro è stato quello di fare un ulteriore passo avanti nel coordinamento dei lavori per la realizzazione delle linee tranviarie, dal momento che stanno per entrare nel vivo anche i lavori del Sir2 e dall’estate inizieranno ad esserci molti cantieri in contemporanea in diversi punti della città.