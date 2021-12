Anche Este vieta i botti di Capodanno, il sindaco: «Segno di civiltà e sensibilità»

Niente botti nel territorio comunale di Este. Lo stabilisce un’ordinanza, in linea con altri casi della provincia, per tutelare gli animali.

L’ordinanza

A due giorni dall’ultimo dell’anno il sindaco di Este Matteo Pajola ha emesso un’ordinanza con cui sancisce il divieto di utilizzo di petardi, botti, mortaretti e artifici pirotecnici gi ogni genere su tutto il territorio comunale, dalle ore 8.00 del 31 dicembre 2021 alle ore 06.00 del 01 gennaio 2022. Viene fatta eccezione per i botti considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità (da utilizzarsi esclusivamente su aree private). «L'ordinanza punta a salvaguardare dall'oggettivo pericolo di danni fisici e non agli esseri umani e agli animali – si legge in una nota – Cani, gatti e altri animali domestici o selvatici hanno l'udito molto più sviluppato di quello umano e i forti rumori li gettano nel panico. Il frastuono causato da botti e petardi, nella notte di Capodanno, può indurli a reazioni istintive e incontrollate, veri e propri attacchi di panico che li metterebbero in grave pericolo. Non utilizzare botti e petardi rumorosi è segno di civiltà e sensibilità».