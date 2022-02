I sindacati sul Due Palazzi: «Carenza di personale in carcere è diventata cronica»

«In qualità di Rsu vorremmo segnalare la carenza di personale delle funzioni centrali: l’organico previsto dalle piante organiche è di 28 unità mentre ne sono attualmente assegnate solo 20 e nei prossimi mesi si ridurranno ulteriormente di 2 unità per pensionamenti». Inizia così la lettera redatta martedì 15 febbraio dalle Rsu Funzioni Centrali, Stefano Rossi della Fp Cgil e Cinzia Sattin, della Cisl Fp, in risposta all’ispezione presso l’Area Sicurezza e Trattamentale della casa di reclusione di Padova svolta precedentemente dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (Ufficio Prap).

La carenza

Le Rsu esprimono le proprie perplessità riguardo le osservazioni comunicate dall’ufficio Prap, con una lettera del 17 dicembre 2021, laddove viene scritto che «il numero di funzionari giuridico-pedagogici dell’area è in linea con le direttive ministeriali e in rapporto alla popolazione detenuta presente connotata solo da soggetti con pena passata in giudicato di entità variabile». Secondo i sindacalisti non è così. «Un’osservazione che ci lascia perplessi - dicono i due rappresentanti sindacali - dal momento che le piante organiche prevedono 10 funzionari giuridico pedagogici ma ne sono presenti solo 8 (compreso il capoarea) poiché un’unità è in aspettativa da anni. Ricordiamo che i precedenti accordi sindacali prevedevano un educatore ogni 50 detenuti per le case di reclusione, oltre al capo area, e un educatore ogni 100 detenuti per le case circondariali, sempre oltre al capo area. Oggi sono presenti in istituto 578 detenuti, con un trend che segna un incremento costante, pertanto gli educatori dovrebbero essere 11/12. Vogliamo anche ricordare che prima del taglio delle piante organiche operate con la legge Madia, erano previsti 15 educatori per la casa di reclusione di Padova per una capienza regolamentare di 438 detenuti, un numero mai raggiunto neanche in tempi di Covid». Un problema, secondo i sindacati, ormai cronico.