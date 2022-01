Caro bollette, Giordani a breve incontrerà i gestori locali dell'energia per studiare interventi

Contro il caro bollette si sta muovendo il sindaco Sergio Giordani. Il primo cittadino di Padova a breve incontrerà il presidente dell’Anci e sta pensando alle misure da adottare a livello locale.

La dichiarazione

«L’aumento esponenziale delle bollette dell’energia è un rischio per la tenuta sociale ed economica di Padova e del Paese, non possiamo permettercelo – ha detto Giordani – Sono estremamente preoccupato dalla situazione e intenzionato a farmi portavoce con forza di questo disagio in tutte le sedi necessarie. Da inizio anno le richieste di rateizzazione sono cresciute del 36% per le famiglie e del 60% per le aziende: è il segno di un problema profondo e le settimane che abbiamo davanti devono servire per prevenire danni più gravi e alleggerire il peso sulle famiglie, sulle attività e sulle imprese, a partire da quelle che hanno maggiori difficoltà. Ora che in Parlamento sono finiti i giorni turbolenti, Governo e Parlamento devono assolutamente attivare misure urgenti: basta liti e giochi politici, la gente non ne può più, bisogna mettere la testa sulle necessità urgenti del Paese reale. Decurtazione dell’Iva per famiglie, contributi attivi che - come durante l’emergenza Covid - possano essere usati dai sindaci (perché nessuno meglio di un Sindaco conosce la sua realtà), interventi a monte per calmierare l’impazzimento dei prezzi delle materie prime. Tutte cose che devono essere fatte per salvare il Paese e non impoverire gli italiani. Su questo fondamentale tema – ha continuato – avrò un confronto a breve con il presidente di Anci nazionale e nel frattempo, anche a Padova, proveremo ad avviare dei percorsi di intervento. Qui voglio avere la massima onestà verso padovani, ai quali non racconto mai bugie: ho ben capito il disagio che in tanti segnalate, ma il complesso delle cifre in ballo è astronomico e non basteranno interventi comunali per avere effetti duraturi, perché, semplicemente, i comuni non hanno risorse sufficienti. Di certo però darò battaglia con gli altri Sindaci per ottenere risultati da Roma e quello che possiamo fare a livello locale, proveremo a farlo. Già in settimana ho convocato con urgenza i vertici dell’azienda partecipata che ha la quota maggiore di mercato a Padova, poi sentirò anche le altre. Voglio che nessuna strada sia lasciata intentata per attutire il colpo a famiglie e imprese: faremo un serio approfondimento tecnico per capire che misure si possono mettere in campo».