Superbonus 110%: due mesi per finire i 58 condomini di case popolari, altrimenti niente soldi

Entro la fine dell'anno, tutti e 58 gli edifici di proprietà comunale in ristrutturazione grazie al Super bonus 110%, dovranno essere terminati. Altrimenti, dal governo non arriveranno i fondi. Parliamo di case popolari, sparse un po' per tutta la città, che da giugno sono in fase di ristrutturazione. In corso ci sono opere di efficientamento energetico, quindi soprattutto d'installazione dei cappotti, ma in alcuni casi anche di sostituzione di serramenti e di lavori sul tetto. In totale 458 famiglie avranno la possibilità di un risparmio energetico del 30 per cento. Perché in alcuni casi i lavori sono quasi terminati, tant'è che sono spariti i ponteggi, mentre in altri si è ancora indietro e il tempo scorre. La scadenza è quella del 31 dicembre. «Siamo a buon punto, ma ovviamente adesso abbiamo iniziato a fare i sopralluoghi sui cantieri, perché preme a tutti che si chiudano in tempo - spiega l'assessora alle politiche abitative, Francesca Benciolini - .Padova è tra i pochi Comuni che sono riusciti a sfruttare i fondi del Superbonus per le case Erp grazie ad un accordo con i privati .Non è stato facile raggiungere questo obiettivo, che non solo riqualifica i condomini, ma in alcuni casi anche intere vie e quartieri. Ora però siamo al dunque e quindi abbiamo messo in campo una task force con Ater e Hse per seguire con regolarità tutti i cantieri. Stiamo facendo del nostro meglio perché tutto vada a buon fine, anche perché se così non fosse ci rimetteremmo tutti. Un po' di preoccupazione c'è, ma assicuro i residenti che niente è lasciato al caso e non ci saranno problemi».