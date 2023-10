Ciclabile di via Dolfin, ok al progetto esecutivo: un milione di euro per 800 metri di pista

La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo il lato nord di Via Dolfin a Salboro. Il progetto prevede anche l’allargamento della carreggiata, che è a doppio senso di marcia a 6 metri, (oggi è poco più di 4 metri) e la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra via Dolfin e Via Bembo. L’investimento, coperto con fondi PNRR, è di circa 900 mila euro ai quali vanno aggiunti circa 90 mila euro per gli espropri dei terreni necessari ad allargare il sedime stradale e a realizzare la pista ciclopedonale che avrà una lunghezza di circa 800 metri. L’obiettivo dell’intervento è quello di ampliare la rete dei percorsi ciclopedonali in città, ma anche in questo caso migliorare la sicurezza e la percorribilità di Via Dolfin, una strada molto frequentata che “taglia” verso Rio di Ponte San Nicolò lungo la quale oggi è difficile anche l’incrocio tra due veicoli. Entro la fine dell’anno i lavori saranno appaltati, e il cantiere durerà poi circa un anno. A margine degli interventi sulla sede stradale i lavori comprendono anche lo spostamento e l’adeguamento dei fossati ai lati della strada, in modo da mantenere la invarianza idraulica, anche a fronte dell’ aumento della superficie asfaltata conseguente all’allargamento della strada e alla costruzione della nuova ciclopedonale.

Le parole del vicesindaco, Andrea Micalizzi

Il vicesindaco Andrea Micalizzi sottolinea: «Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclopedonale in Via Lago Dolfin, a Salboro, una strada stretta che attraversa un tratto di campagna, molto pericolosa senza marciapiedi e senza illuminazione ma a doppio senso e con molto traffico perché è una scorciatoia tra Salboro e Ponte San Nicolò. L’intervento chiede un investimento di oltre 900 mila euro, prevede degli espropri, già definiti senza alcun intoppo, per poter allargare il sedime stradale fino a 6 metri di larghezza e e costruire anche la pista ciclopedonale che avrà una larghezza tra i 2,5 e i 3 metri. Verrà realizzata anche l’illuminazione ovviamente a Led. Continuiamo a intervenire per migliorare strade e marciapiedi anche in queste zone a cavallo tra la città e la campagna; grazie al PNRR sono quasi 15 milioni gli investimenti che stiamo facendo sulla ciclabilità, ma che comprendono anche altri interventi di sicurezza stradale perché rimodelliamo attraversamenti, inseriamo rotatorie, miglioriamo l’illuminazione, creiamo quindi le condizioni per una città con strade più sicure».