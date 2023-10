Una festa per il ventennale delle fattorie didattiche

Compie vent’anni l’edizione delle fattorie didattiche aperte di quest’anno. Domenica 8 ottobre 2023 l’appuntamento con la campagna attraverso le forme educative legate al contatto con la natura si rinnova e sigla un patto tra apprendimento diretto e il mondo dell’agricoltura. Organizzata dalla Regione del Veneto, "la giornata vede l’adesione di numerose aziende agricole di Coldiretti iscritte all’elenco regionale. Laboratori, giochi sull’aia, percorsi sensoriali e tanto altro nei programmi di ciascuna realtà: c’è solo l’imbarazzo della scelta – assicurano gli operatori agricoli che hanno intrapreso questo indirizzo per offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere l’attività rurale intesa nelle varie espressioni della multifunzionalità", afferma Coldiretti Padova.

In provincia di Padova le fattorie didattiche aperte tutta la domenica sono 33, dall’Alta alla Bassa, dai Colli Euganei alle porte della città. Ciascuna, spiega Coldiretti Padova, offrirà una ricca proposta di iniziative per famiglie, grandi e piccoli, dalle attività con gli animali ai divertenti laboratori su formaggio, pane, farine e molto altro, senza dimenticare i gustosi assaggi con i prodotti di stagione e a km zero. "E' l'occasione ideale per conoscere da vicino le proposte delle nostre fattorie didattiche, che spaziano dalle iniziative sociali a quelle educative, senza dimenticare la cura del corpo, lo sport e il tempo libero, oltre alla buona tavola", aggiunge Coldiretti Padova.

Non solo, domenica le aziende di Campagna Amica saranno protagoniste anche a Gazzo in occasione della Festa della Transumanza, a Cittadella con la Festa della Zucca e a Bresseo di Teolo alla tradizionale fiera, con una ricca selezione delle tipicità del nostro territorio

La giornata delle Fattorie Didattiche Aperte sarà anticipata domani sabato 7 ottobre da una giornata propedeutica dedicata esclusivamente agli insegnanti che fanno parte della Rete Scuole e che promuovono Salute per stimolare progetti reciproci nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica e alla premiazione dei progetti vincitori del Concorso Fuori Classe. Per tutte le iniziative di domenica è obbligatoria l’iscrizione e l’elenco come delle Fattorie didattiche Aperte sono pubblicate nel sito e nella pagina Facebook https://www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto/