Santa Caterina d'Este, Valeria Gaspari nominato commissario prefettizio

Il Prefetto di Padova Francesco Messina ha nominato nella mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio, il viceprefetto

Valeria Gaspari quale commissario prefettizio del comune di Santa Caterina d’Este a decorrere dal

22 gennaio prossimo.

Santa Caterina d'Este

La nomina segue l’istituzione, con Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 35 del nuovo comune di Santa Caterina d’Este a seguito della fusione tra i Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este. La decisione venne presa dai cittadini dei due Comuni con un referendum iniziato nella mattinata di domenica 29 ottobre e conclusosi alle ore 15 di lunedì 30 ottobre: venne ampiamente superato il quorum del 30% (raggiunto il 50% a Carceri e il 66% a Vighizzolo d'Este), con i favorevoli all'unione che toccarono quota 62% degli aventi diritto al voto con 752 sì e 457 no. A Carceri i sì furono 431 contro i 267 no, mentre a Vighizzolo d'Este espressero la propria opinione positiva in 321 su 511. Santa Caterina d'Este può contare su 2.360 abitanti: si tratta della terza fusione in quasi trent'anni dopo Due Carrare - nato dall'unione tra Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano - nel 1995 e Borgo Veneto nel 2018, sorta dalla tripla fusione tra Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige.

Valeria Gaspari

La dottoressa Gaspari, laureata in Giurisprudenza, ricopre attualmente gli incarichi di Vicario e di dirigente dell’Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale della Prefettura di Rovigo e vanta una vasta esperienza di commissariamenti degli enti locali maturata nel corso della carriera sia in Veneto che in Sicilia.