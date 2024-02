Ancora concorsi in Comune: Palazzo Moroni assume 186 nuovi dipendenti in due anni

Prende avvio il piano di assunzioni del Comune di Padova per l’anno 2024. Il Programma triennale dei fabbisogni di personale, contenuto nel Piano integrato delle attività PIAO, approvato il 30 gennaio dalla Giunta comunale prevede nel prossimo triennio l’acquisizione di 186 unità di personale, di cui 119 per il 2024, in diversi profili professionali. I concorsi di prossima uscita nel nuovo portale unico del reclutamento di personale InPA, attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono i seguenti: 5 posti di funzionario tecnico, 9 posti di istruttore tecnico, 2 posti di istruttore informatico, 2 posti di funzionario informatico, 18 posti di istruttori amministrativi-contabili, 1 posto di restauratore, 2 posti di collaboratore museale, 2 posti di dirigente tecnico.

Gli altri posti entro il 2025

Altri concorsi usciranno nel corso dell’anno e verso fine 2024 usciranno i nuovi concorsi di Insegnante scuola infanzia ed educatore asilo nido, riqualificati in base all’ultimo Contratto nazionale nella categoria di Funzionario. Inoltre è già in pubblicazione, con scadenza al 19 febbraio la selezione di 10 posti a tempo determinato di istruttore amministrativo contabile per diplomati. Una selezione semplice, con quiz a risposta multipla negli articoli di legge specificatamente indicati dal bando per offrire un’opportunità ai giovani di sperimentare un’occupazione presso la pubblica Amministrazione. E’ già attiva, inoltre, una selezione per la ricerca di 9 collaboratori amministrativo - contabili, riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 68/1999. Una grande opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti più fragili. Per la prima volta il concorso sarà infatti preceduto da un corso di preparazione al concorso gratuito di 20 ore, per tutti coloro che si iscriveranno al concorso, tenuto dai dirigenti del Comune nelle diverse materie del bando, nello spirito dell’inclusività dei lavoratori e delle lavoratrici e delle persone, che caratterizza l’operato di questa Amministrazione. Uscirà a breve anche un concorso a tempo determinato per cuochi.

Le parole dell'assessora Cera

L’assessora alle Risorse umane Margherita Cera commenta: «L’approvazione di questo Piano segue gli obiettivi che abbiamo portato avanti finora: aumentare il personale del Comune di Padova e soprattutto rendere sempre più attrattivo l’ente e poter contare su persone preparate e motivate per svolgere un lavoro che è fondamentale per la comunità. La novità del corso di preparazione al concorso per facilitare ulteriormente la partecipazione si inserisce nel solco delle azioni che mettiamo in campo per l’inclusione, e tra le azioni recentemente attuate in questo senso abbiamo il sostegno per l’iscrizione dei figli e delle figlie del personale dipendente alle attività estive alternative all’attività scolastica e continuative, il supporto psicologico on line attraverso la piattaforma Sygmund, i percorsi di affiancamento per la modifica del profilo professionale, gli incontri sugli stili di vita salutare o sul tema della violenza contro le donne, l’attività sportiva sul luogo di lavoro»