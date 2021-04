«Posti ancora disponibili lunedì 12 e martedì 13 per le vaccinazioni anti-Covid»: l'annuncio dell'Ulss 6 Euganea

Riceviamo dall'Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

"Ci sono ancora posti disponibili lunedì 12 e martedì 13 aprile per la vaccinazione anti-Covid riservata ai nati nel 1941 o negli anni precedenti. Devono prenotarsi online anche coloro che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'appuntamento tramite lettera, successivamente sospeso. Le prenotazioni saranno possibili fino all’esaurimento dei posti disponibili. Anche chi non dovesse trovare posto subito, non si preoccupi: in breve tempo saranno resi disponibili i posti utili a garantire la vaccinazione a tutti. Ricordiamo che per poter ricevere la vaccinazione anti-Covid è obbligatoria la prenotazione, la quale deve avvenire esclusivamente online sul portale regionale a questo link. È possibile prenotare la vaccinazione anche presso le farmacie aderenti.