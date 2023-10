Sanità, riconoscimento europeo per il centro per la terapia cellulare del diabete di Padova

«Il sistema sanitario veneto continua guardare al futuro, avanza nella ricerca e con essa progredisce per dare ai cittadini risposte sempre più efficienti ed adeguate agli standard assistenziali che meritano. Non siamo solo a noi a verificarlo ma anche la comunità internazionale come testimonia l’inserimento del Centro Regionale per la terapia cellulare del Diabete - Unità di processazione isole pancreatiche di Padova nel compendio europeo degli istituti dei tessuti. Per il prestigioso traguardo mi congratulo con la professoressa Lucrezia Furian, responsabile della struttura, con il professor Paolo Rigotti, direttore della Chirurgia dei trapianti di Rene e Pancreas dell’azienda ospedale università, e con tutti i loro collaboratori»: con queste parole il Presidente della Regione, Luca Zaia, esprime il suo plauso al Centro Regionale per la terapia cellulare del Diabete - Unità di processazione isole pancreatiche di Padova che è stato inserito nel compendio delle strutture dei tessuti autorizzate, designate o accreditate dalle autorità competenti dei Paesi Membri dell’Unione Europea.

Pancreas

Aggiunge Zaia: «Il trapianto delle insule pancreatiche, piccola parte delle cellule del pancreas che producono l’insulina, rappresenta una delle ultime e più moderne frontiere nella cura del diabete. Ha aperto, per coloro che soffrono di questa patologia, nuove soluzioni terapeutiche tramite una iniezione percutanea eseguita da radiologi interventisti e offrendo, così, la possibilità di evitare il trapianto del pancreas stesso. Le operazioni preparatorie di raccolta e processazione delle insule sono un lavoro svolto da un team multi professionale di eccellenza, il cui valore, ora, è sancito ufficialmente anche a livello europeo».