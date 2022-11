Alì Supermercati dona oltre 100mila euro per le dotazioni di laboratorio del Vimm

Alì Supermercati dona 101.578 euro per la ricerca del Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare per l’acquisto di apparecchiature del freddo (congelatori e celle frigorifere), di una nuova centrale frigorifera per i laboratori e di impianti condizionatori della temperatura necessari agli esperimenti.

Alì dona a Vimm

Le dotazioni acquistate attraverso questo finanziamento - proveniente per 61.348,77 euro dai premi non ritirati del concorso “Sfoglia&Vinci” organizzato da Alì nel periodo giugno/luglio 2021 e per 40.230 euro dal Concorso “Green&Win” del dicembre 2021 - sono già state installate e rese operative nei laboratori del Vimm, siti in via Orus 2 a Padova. Il generoso contributo offerto al Vimm, che da tempo ha avviato un costante e proficuo rapporto di collaborazione con Alì Supermercati grazie ai contributi erogati attraverso la campagna PremiAli, permette di potenziare l’attività scientifica attraverso l’utilizzo di dotazioni innovative e funzionali allo sviluppo di nuovi filoni di ricerca. Dichiara Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata: «Contributi come questo permettono al nostro Istituto e ai nostri ricercatori di compiere importanti passi avanti in tutti i tipi di ricerca, perché permettono un potenziamento dei nostri laboratori e delle apparecchiature contenute al loro interno. La collaborazione del Vimm con Alì Supermercati, attiva da diversi anni e su diversi fronti, ci ha permesso di portare avanti la nostra attività e di studiare cure efficaci per patologie che richiedono uno studio costante e approfondito, con il supporto delle migliori conoscenze e delle migliori tecnologie». Aggiunge Marco Canella, direttore finanziario di Alì Spa: «Siamo felici di poter sostenere la ricerca: è questa l’anima umana e sociale che sta dietro ogni nostro progetto commerciale. Ed è proprio qui che si trova il significato del nostro scopo quotidiano: migliorare la vita alle persone».