Due nuove sale operatorie super tecnologiche per l'ospedale di Padova

Rappresentano una "prima" a livello nazionale: si tratta infatti di sale operatorie ad alta tecnologia integrata divise da una Tac a 128 strati in grado di spostarsi in caso di necessità grazie a degli appositi binari. Le immagini raccolte verranno integrate con quelle prese dai due angiografi di ultimissima generazione presenti in ogni sala, dove anche il tavolo chirurgico è speciale: si può infatti inclinare e ruotare all'occorrenza, così da agevolare il lavoro di medici e sanitari. I lavori sono costati complessivamente 11 milioni e 700mila euro, ma consenteranno di aumentare ulteriormente le 1.300 procedure di chirurgia vascolare ed endovascolare annue. Sono state inaugurate dal direttore dell'azienda ospedaliera, Giuseppe Dal Ben e dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Investiamo circa 9,6 miliardi all’anno per la cura dei cittadini, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie. Ovviamente, io ho investito fin da subito sulle nuove tecnologie, abbiamo una trentina di robot chirurgici, siamo l’unica Regione che è andata in questa direzione. Ma altrettanto per ciò che riguarda l’intelligenza artificiale, perché sarà la vera sfida nei prossimi mesi, non nei prossimi decenni. Ci sarà un cambiamento epocale nella sanità». Il messaggio, che ha ripetuto più volte, è che per restare al passo con i tempi non bisogna fermarsi ma continuare ad investire nelle tecnologie più avanzate e nell'intellgenza artificiale. «Il Veneto ha l’orgoglio di essere l’unica Regione d’Italia ad aver dotato tutti i suoi ospedali hub del robot chirurgico Da Vinci. Gli investimenti in alte tecnologie non si fermano e non si fermeranno perché, nelle mani di medici d’eccellenza come i nostri, fanno la differenza e consentono a loro di curare ancora meglio e ai malati di avere la minore sofferenza post operatoria possibile, oltre al minore tempo di ricovero».