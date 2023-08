Esodo estivo, sarà un weekend da "bollino nero": le previsioni

Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane).

Bollino nero

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto. In Veneto, in particolare, saranno interessate maggiormente dai flussi di traffico estivo la SS 16 “Adriatica” che raggiunge i colli euganei e le zone termali, la SS 309 “Romea” che dal parco del delta del Po arriva alla laguna Veneta, la SS 14 “della Venezia Giulia” che raggiunge diverse località marittime come Jesolo, Eraclea e Ceggia. Interessate anche la SS 51 “di Alemagna” e la SS 52 “Carnica” che consentono di raggiungere le dolomiti bellunesi, il parco naturale delle Tre Cime, le Alpi Carniche e i valichi di confine con l’Austria. Ricordiamo che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16:00-22:00, sabato 5 agosto dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 6 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Viaggiare informati

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate.